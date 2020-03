IL CASO DI CORONAVIRUS A CAPUA RESTA SEMPRE UNICO E LA PERSONA  E’ IN NETTO MIGLIORAMENTO

DI DINO MANZO

CAPUA.La Regina del Volturno è praticamente blindata, i cittadini Capuani rispettano in pieno le norme governative in difesa della diffusione del coronavirus. Intanto è partita l’0pera di sanificazione dell’intero territorio .

Il sindaco Luca Branco ci conferma che fino ad ora non vi sono altri contagiati ed invita l’intera cittadinanza a rispettare le norme in vigore .A tal proposito ricordiamo che tutte le forze dell’ordine presente sul territorio effettuano un controllo a tappeto teso ad evitare l’eventuale diffondersi dell’epidemia tutto cio’ considerato anche il fatto che la vicina città di santa Maria Capua Vetere ha un nutrito numero di contagiati.

Intanto però riportiamo integralmente quanto pervenutoci da alcuni cittadini capuani” Abbiamo già ,da qualche giorno ,provveduto ad avvisare sia l’amministrazione comunale che le forze dell’ordine al riguardo di alcuni gruppi di persone non italiane che girovagano per le strade periferiche della città senza alcun tipo di precauzione ,senza mascherine e molto a contatto tra di loro, pertanto chiediamo l’intervento di chi di dovere per far sì che rispettino le dovute norme “Riteniamo che sia proprio opportuno cautelarsi considerato che ,stando a quanto affermano gli esperti ,il periodo di prevenzione potrebbe essere abbastanza lungo.