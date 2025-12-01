Il Castello e il Parco monumentale: ora serve un passo deciso verso il recupero integrale

Il futuro del Complesso monumentale del Castello, delle Torri e del Parco torna al centro dell’attenzione pubblica. Con un’istanza protocollata il 28 novembre 2025, l’associazione culturale “Recuro”, attraverso l’architetto Antonio Mereu, ha formalmente chiesto all’amministrazione comunale di Maddaloni un impegno concreto per la valorizzazione e il recupero integrale del sito. La proposta, già discussa in precedenti riunioni e collegata a una comunicazione già trasmessa al comune, punta a superare l’attuale frammentazione proprietaria che ostacola ogni progetto unitario.

Il nodo centrale è proprio questo: una parte del complesso è ancora in mano privata, e senza una proprietà pubblica unitaria, ogni ipotesi di riqualificazione rischia di restare incompiuta. L’amministrazione ha preso atto della volontà espressa da cittadini e professionisti, ma ora è chiamata a fare un passo ulteriore: avviare un confronto diretto con i detentori della proprietà privata. È un passaggio necessario, ma non sufficiente. Qualora il dialogo non producesse esiti positivi, il Comune dovrà assumersi la responsabilità di proseguire il percorso utilizzando tutti gli strumenti di legge disponibili per arrivare alla piena disponibilità del bene. La proprietà privata, dal canto suo, ha oggi un’occasione storica: quella di coniugare l’attenzione ai propri beni con una visione civica e lungimirante. Partecipare a un progetto di riuso e consolidamento non significa rinunciare, ma contribuire attivamente alla rinascita di un simbolo cittadino. È anche un’opportunità per ottenere riconoscimenti e attenzioni come soggetto responsabile e partecipe di un processo di rigenerazione urbana. Il Castello di Maddaloni, insieme alle Torri e al Parco, non è solo un patrimonio architettonico: è un luogo identitario, un potenziale volano culturale e turistico per l’intera città. Il suo recupero non può più essere rimandato né affidato a iniziative parziali. Serve una visione unitaria, un progetto condiviso e una volontà politica capace di tradursi in azione.