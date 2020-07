Il Catania vince soffrendo e passa il turno

Una grande rimonta del Catania, permette agli uomini di Lucarelli di accedere al secondo turno dei playoff. La squadra etnea va sotto 0-2 nel giro di pochi minuti. Nella ripresa però Cambia la partita con il Catania che trova prima il pareggio su calcio di rigore, per poi chiudere il discorso al minuto 93 con Pinto. Per il Francavilla da segnalare anche il rosso Vazquez che ha ovviamente complicato la partita. Rammarico per i pugliesi visto anche il vantaggio per due reti a 0 dopo appena venti minuti di gioco. Gare incede scialbe di emozioni nelle tre altre gare dei playoff, finite tutte 0-0.

Risultati: Catania-Virtus Francavilla 3-2, Catanzaro-Teramo 0-0, Novara-Albinoleffe 0-0, Padova-Sambenedettese 0-0

Risultati playout: Imolese-Arzignano Valchiampo 0-0, Pergolettese-Pianese 3-3, AZ Picerno-Rende 3-0, Ravenna-Alma Juventus Fano 0-1, Sicula Leonzio-Bisceglie 1-0, Giana Erminio-Olbia 1-1