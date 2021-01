Il Catanzaro spinge per avere Cuppone, ma per il momento il calciatore sembra incedibile

Continua il pressing del Catanzaro sulla Casertana per Cuppone, l’attaccante rossoblu’ e il grande desiderio di mister Calabro, ma per il momento le due società non riescono a trovare un accordo.

Più passa il tempo è più è probabile la permanenza di Cuppone, una sua cessione infatti avverrebbe nel momento in cui la Casertana trovi un degno sostituito. Intanto domani scenderanno in campo proprio Catanzaro e Casertana nei loro rispettivi recuperi. Due gare importanti per entrambe le squadre il Catanzaro per migliorare la classifica in vista dei playoff, mentre la Casertana per allontanarsi dalla zona rossa con però un occhio anche alla zona playoff