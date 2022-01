Il Centro di Caserta di nuovo al buio (foto)

Numerose le segnalazioni di residenti e negozianti del Centro Storico, che lamentano l’assenza dell’illuminazione pubblica, stanno giungendo in redazione nell’ultima mezz’ora.

In un periodo particolare, in cui gran parte dei cittadini è in quarantena, per la variante Omicron del Covid 19, e la città sembra già essere deserta, è ancora più inquietante girare per le strade buie, per i pochi “sopravvissuti”.



In Via San Carlo, Via Colombo e Via Santorio, in particolare, nel pieno centro, i cittadini si sentono protagonisti di scene da film horror, chiedendo l’intervento immediato del Comune, per ripristinare l’illuminazione.