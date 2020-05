Dopo lo stop forzato per via del Covid-19, ora anche il ciclismo prova a ripartire. Sono infatti state rese note le date aggiornate dei prossimi giri. Il giro di Italia correrà dal 3 al 25 ottobre. Invece per quanto riguarda le altre classiche italiano, si terranno durante l’estate: Strade Bianche il primo di agosto, Milano-Sanremo 8 agosto, Tirreno-Adriatico 7-14 settembre. Il Lombardia si terrà pochi giorni dopo il GIRO, il 31 ottobre. Resta invece invariata la data per il Tuor di France che si correrà dal 29 agosto al 20 settembre, la Vuelta di Spagna invece si correrà dall’ 20 ottobre all 8 novembre.