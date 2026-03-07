Il Club Napoli di Marcianise tra solidarietà e cultura.

Spostata al 27 marzo la presentazione del libro “Progreditur” di Alessandro Tartaglione. L’appuntamento è fissato per le ore 18,30 presso la sede del Club Napoli Marcianise in via Grillo 72.

Il Club Napoli in questi giorni si è reso anche artefice di un bel gesto di solidarietà. Il musicista di strada Sebastiano De Chiara, noto come Sebby Del Core, è stato vittima di una brutta avventura restando vittima di un’aggressione avvenuta la sera del 3 marzo 2026, ad opera di un gruppo di balordi, che dopo averlo assalito gli hanno distrutto la chitarra. Il Club Napoli, ha deciso di regalargli un nuovo strumento per permettergli di continuare a suonare e cantare.

La presentazione del libro di Tartaglione trasformerà la sede del Club Napoli Marcianise (Caserta), in un salotto storico e culturale nel ricordare le vicende della Marcianise che fu. Dopo il successo del suo precedente volume Tartaglione torna a raccontare personaggi ed episodi riguardanti la sua città patria, Marcianise, e non solo. Storie conosciute ed approfondite, ma anche scritti nuovi che l’autore è riuscito a produrre grazie ad un lavoro certosino realizzato sia attraverso la consultazione di documenti presenti in archivi storici, biblioteche ed emeroteche, sia mediante la raccolta “sul campo”, con interviste o attingendo ad esperienze vissute in prima persona. “Progreditur” è il motto contenuto nello stemma della Città di Marcianise, una parola che sintetizza il carattere di una comunità che nella sua storia, tranne inciampi del recente passato, ha sempre saputo guardare al futuro, camminando nella direzione del proprio progresso civile, economico, sociale e culturale.

L’evento del 27 marzo vedrà l’autore impegnato in un dialogo aperto con il presidente del sodalizio, Giovanni Tartaglione, e con tutti i soci del club. Questa nuova tappa del tour di presentazioni nasce con l’intento di coinvolgere l’intera cittadinanza, offrendo una preziosa opportunità di partecipazione anche a coloro che non erano riusciti a presenziare al primo incontro ufficiale dello scorso settembre. L’appuntamento si configura come un momento di confronto diretto, dove Alessandro Tartaglione avrà modo di approfondire i temi trattati nel volume e rispondere alle curiosità del pubblico, spaziando dalle narrazioni contenute in Progreditur fino a riflessioni più ampie sul futuro della comunità. L’invito è esteso a tutti i cittadini desiderosi di trascorrere un pomeriggio all’insegna della conoscenza e dell’appartenenza, in un luogo che si conferma centro pulsante di aggregazione per la città di Marcianise. L’ingresso è libero.