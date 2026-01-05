Il club Stem incontra Unina corse e Perlatecnica.

Mercoledì 7 gennaio alle 21:00, il Club STEM incontra le associazioni: uninacorse e perlatecnica , in via Duomo 76, Marcianise.

L’incontro è uno spazio di confronto con due realtà che operano ogni giorno tra innovazione, ricerca e formazione, il confronto voluto per ascoltare esperienze, fare domande, contaminare idee e immaginare nuove possibilità nella nostra comunità.

Vediamo da vicino chi sono i partecipanti:

UniNa Corse è la scuderia automobilistica studentesca dell’Università Federico II di Napoli, tra le sue peculiarità, la progettazione e la realizzazione di veicoli da competizione unendo didattica, ricerca e sperimentazione pratica.

Perlatecnica è un’Associazione impegnata nella diffusione della cultura tecnologica e nella ricerca su smart city, guida autonoma e robotica.

Il Club Stem di Risvegli Culturali è uno spazio divulgativo libero dove condividere e accrescere competenze in ambito di scienza, tecnologia e innovazione è aperto a chiunque abbia curiosità e voglia di mettersi in gioco.

L’idea è recente, ha appena due mesi, ma sta aggregando decine e decine di giovani accomunati da questa passione, nello sfogo dell’inventiva e dell’innovazione, hanno già battezzato il loro primo progetto. Si tratta di un traduttore per sordo-muti tramite gesture recognition e mercoledì 7 gennaio incontrano due realtà che dell’innovazione, della ricerca e della didattica fanno la loro missione.

La missione di Club Stem, è cercare ogni giorno, di "accendere luci" a Marcianise, di renderla viva, di dare motivi per restare e per tornare, attraverso la cultura tutta rendendola accessibile a tutti.

Comunicato di Raffaele Scauzillo, Presidente di Risvegli Culturali.