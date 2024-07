Il comandante Salvatore Melillo saluta il comune di Alife.

Maddaloni/Alife – Sono volati tre anni per Salvatore Melillo, vigile urbano da 40 anni a Maddaloni, che in questi ultimi tre anni, dal 2021 al 2024 ha ricoperto il ruolo di comandante della polizia municipale del comune di Alife. Alife, comune dell’alto casertano di poco più di 7000 abitanti, facente parte della comunità montana del Matese dal 1995 ha acquisito il titolo di città.

Una città di epoca romana, ricca di storia e nota anche per le sue deliziose cipolle. Il comandante Melillo, per tre anni, ha lavorato su due fronti. Vigile urbano a Maddaloni e comandante ad Alife.

Il suo incarico è terminato il 30 giugno e ha dichiarato : ” Per me è stata un’esperienza nuova, che porterò nei ricordi e nel mio cuore. Ad Alife mi sono sentito subito parte integrante della comunità e sono convinto di aver svolto un ottimo servizio per questa comunità, accogliente ed ospitale. Desidero ringraziare il sindaco con cui ho lavorato in precedenza e l’attuale Ferdinando De Felice, i colleghi e i cittadini tutti, con i quali ho avuto il piacere di condividere questa fase della mia vita.”

Alife ringrazia il comandante Salvatore Melillo augurandogli buona fortuna per i suoi nuovi incarichi.