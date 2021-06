Il comitato ” Antica via San Carlo” rilancia. Due serate all’ insegna dell’ arte e della casertanità.

Caserta. Il ” Comitato antica Via San Carlo”, del quale è Presidente Raffaele Porrino, dopo la serata di musica popolare ,prepara il prossimo evento previsto per i giorni 25 e 26 Giugno . La strada più’ antica della città per l’ occasione si vestirà di arte e di cultura. E’ prevista infatti per due giorni un’ esposizione di quadri di artisti nostrani lungo tutta la strada . Quello del 25 e 26 giugno sara’un evento all’ insegna della cultura , dell’ arte e della casertanità.

L’ esposizione delle opere avverrà all’ esterno di ogni attività commerciale e per l’ occasione il comitato ” Antica via San Carlo” ,in accordo con l’ amministrazione comunale, sperimenterà nel primo tratto della strada ( dall’ angolo Via Galilei) la zona ZTL a partire dalle ore 20. Nei due giorni saranno distribuiti zucchero filato e pop corn gratis a tutte le persone che decideranno di presenziare alle serate.

La strada intrapresa dal comitato dei commercianti ( piu’ di 40 adesioni) ha come intendo quello di riportare la Strada della Piedigrotta al suo splendore passato , rilanciare le attività commerciali e creare occupazione. Nei prossimi giorni gli aderenti al comitato voteranno il logo che li contraddistinguerà già dalla prossima settimana.

” Siamo solo all’ inizio- ha dichiarato il Presidente Porrino– presto sveleremo il nostro progetto per le festività Natalizie che vi annuncio già ,sarà senza precedenti. Saremo in grado di rispolverare le nostre origini e lo faremo con intelligenza e soprattutto programmazione . Siamo una squadra fortissima e il tempo dimostrerà che abbiamo avuto ragione.”