Il Comune di Capua perde dei finanziamenti

L’assessore Di Monaco ha fatto parte sia dell’amministrazione, Centore che di quella Branco, peraltro con quest’ultimo rivestendo la stessa carica attuale, quella di assessore ai lavori pubblici.

Vi è pertanto una continuità amministrativa di sette anni nella quale nulla si è fatto non solo per la manutenzione delle strade in generale ma neanche per qualsiasi tipo di opera pubblica. Lui stesso ha avuto modo di dire che continua un lavoro iniziato nella precedente amministrazione.

Ma chi continua un lavoro riparte da dove è arrivato, nel caso in esame dire che si riparte da zero è dire poco, per molti aspetti bisognerebbe usare i numeri relativi.

In sette anni non è stato capace di intercettare alcun finanziamento sia esso per il rifacimento delle strade sia per qualsiasi forma di opera cittadina. Sarà per questo che il sindaco Villani ha deciso di premiarlo?

A mio avviso per il bene della città farebbe bene a dimettersi e a nulla vale da parte sua dire che il rifacimento del manto stradale nella frazione di S. Angelo in Formis è prioritario, nella situazione in cui si trovano le strade della frazione ci mancherebbe altro.

Le strade sono così rovinate che molti cittadini sono costretti ad aggiustare alla meno peggio la strada davanti alla propria abitazione altrimenti non riuscirebbero ad entrare in casa, inoltre il passaggio dei mezzi pesanti, frequentissimi nella zona, determina vibrazioni che stanno iniziando a creare delle crepe nelle abitazioni, per non parlare poi del fatto che il passaggio sul manto stradale dei suddetti mezzi provoca sbriciolamento dell’asfalto che si trasforma in pietre che partono come razzi, con il rischio di ferire i pedoni sui marciapiedi. Villani sostituiscilo, uno peggiore non può capitarci!

Questa una parte di quant0 dichiara il consigliere comunale di opposizione Massimo Antropoli