IL COMUNE DI CASAGIOVE SI IMPEGNA PER LA SODDISFAZIONE DEL CITTADINO: PRESENTATO IL PROGETTO “CUSTOMER SATISFACTION.

Stamattina, presso la sala consiliare del Comune di Casagiove, il Dr. Giuseppe Avizzano, Componente Unico di Valutazione, come concordato con l’Amministrazione comunale, ha incontro i dipendenti dell’Ente comunale di Casagiove ai quali ha presentato la “Customer Satisfaction” comunale, che mira a migliorare l’esperienza dei cittadini con i servizi offerti dal Comune di

Casagiove.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che i cittadini sono i veri protagonisti di una comunita e che il loro livello di soddisfazione è cruciale per costruire una città più efficiente e orientata al benessere collettivo. Inoltre, l’altro obiettivo della “Customer Satisfaction* è quello di stimolare l’interazione tra i vari uffici dell’Ente.

Il Dr. Avizzano ha sottolineato l’importanza di porre al centro delle attenzioni i cittadini e di adottare un approccio orientato al cliente nell’amministrazione pubblica. Ha dichiarato: “I progetto ‘Customer Satisfaction’ vuole rappresentare una possibilità di dialogo diretto con la cittadinanza da parte dell’Ente per una gestione comunale più moderna e trasparente. Vogliamo ascoltare le esigenze dei cittadini e migliorare costantemente i servizi offerti alla città”.

La “Customer Satisfaction” prevede la raccolta sistematica di feedback dai cittadini attraverso sondaggi, incontri pubblici e altri strumenti partecipativi. L’obiettivo è raccogliere informazioni dettagliate sulla percezione dei servizi comunali, identificare eventuali criticità e individuare le

aree al intervenco prioritario

Il progetto prevede anche la creazione di un portale online dedicato alla “Customer Satisfaction,” dove i cittadini potranno esprimere le loro opinioni, segnalare problemi e suggerire miglioramenti.