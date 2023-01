IL COMUNE DI CASERTA HA PUBBLICATO UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO ONEROSO E A TEMPO DETERMINATO

Il Comune di Caserta ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi, a titolo oneroso e a tempo determinato, a personale in quiescenza. Entro il prossimo 19 febbraio sarà possibile, per gli ex dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Caserta o di altre pubbliche amministrazioni, presentare una domanda ed essere assunti a tempo determinato per tutta la durata del progetto da realizzare nell’ambito del PNRR, con un contratto che comunque non potrà andare oltre la data del 31 dicembre 2026.

Questa procedura è finalizzata alla formazione di una graduatoria alla quale attingere per conferire incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di responsabile unico del procedimento nonché incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento.

“Stiamo mettendo in campo – ha spiegato l’Assessora al Personale, Annamaria Sadutto – tutti gli strumenti che possono servire a reclutare nuove risorse. Abbiamo bisogno di professionalità di esperienza e di qualità, soprattutto in alcuni settori strategici. Grazie al contributo di questo personale contiamo di portare a compimento quei progetti di sviluppo e di crescita della città che il PNRR ci ha consentito di realizzare”.