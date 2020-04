Il comune di Cesa pubblica il bando per la ricerca di Comandante Polizia Municipale

CESA – Emesso avviso pubblico per la ricerca di un nuovo Comandante della Polizia Municipale. In attesa del completamento delle procedure concorsuale in atto, l’ente ricorre alla possibilità di nomina di un responsabile esterno mediante la norma dell’art. 110 del Testo Unico.

Per candidarsi occorre avere, tra i vari requisiti, la Laurea in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze Economiche e Bancarie, Economia Aziendale, Laurea in Giurisprudenza o equipollenti. Possono partecipare, altresì dipendenti degli enti locali ed altre Amministrazioni pubbliche, muniti dei requisiti per assumere l’incarico in oggetto e dei suindicati titoli di studio e di servizio presso la pubblica amministrazione da almeno 5 anni questi ultimi, in caso di nomina, dovranno dotarsi di apposito nulla osta dall’amministrazione pubblica presso la quale prestano servizio.

Il soggetto incaricato dovrà svolgere il compito di Responsabile del Comando di Polizia Locale.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Comune di Cesa, Piazza De Gasperi n. 1 e dovrà essere presentata inderogabilmente ed entro e non oltre il giorno 15/04/2020 secondo le seguenti modalità: con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo [email protected]; a mezzo raccomandata con R.R; direttamente all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari: il martedì ed il giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16:30 alle ore 18:30.

La valutazione delle candidature è affidata al Responsabile degli Affari Generali ai fini dell’ammissibilità, mentre la scelta sarà a cura del sindaco. Per ogni informazione è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.cesa.ce.it.