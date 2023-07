Il Comune di Maddaloni dopo 11 anni dal crollo finanziario completa il risanamento .

Di Lucia Sforza

Il Comune di Maddaloni dopo undici anni dal suo crollo finanziario, ha superato cinque dei sette parametri che misurano il rischio di bancarotta.

Grazie all’impegno e alla costanza di un grande equilibrio per le spese di amministrazione comunale , la città ha raggiunto una stabilità finanziaria più che valida, registrando un avanzo contabile di due milioni di euro.

L’assessore alle finanze ha annunciato con orgoglio che questo processo di risanamento finanziario ha richiesto sacrifici ma finalmente é completato.

Nonostante la situazione rimane fragile , Maddaloni può dire finalmente di non essere più appesa ad un filo di cotone.

Si é discusso inoltre su cosa fare di questa enorme cifra, perché rimane libera e non utilizzata per spese di credito.

Ci sono state , di fatti, tensioni tra il sindaco e Franco D’Angelo, esponente della lista di maggioranza “Maddaloni Viva”, riguardo all’utilizzo di questa liquidità.

D’Angelo ha proposto di investire questi soldi per strade e servizi più sicuri , per agevolare quella che é la vita dei Maddalonesi.

Ma la sua proposta é stata respinta subito dal sindaco che ha sostenuto che questa quota si userà per ridurre la pressione fiscale.

De filippo ha sostenuto che il fondo pluriennale vincolato ha garantito una stabilità di aumento di un 1.6 milioni di euro a 7 milioni.