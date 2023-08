Il Comune di Marcianise in una determina individua le risorse per la messa in sicurezza della chiesa dell’Annunziata

Il Comune di Marcianise possiede un vero gioiello di edificio religioso: la chiesa dell’Annunziata,uno dei capolavori dell’architettura religiosa della Campania. Basta soffermarsi sulla facciata per cogliere tutta l’elegante monumentalità dei codici rinascimentali. La chiesa conserva al suo interno pregevolissime opere pittoriche, di Francesco Solimena,di Massimo Stanzione,di Paolo De Majo e di quel Domenico Mondo, pittore capodrisano tra le personalità artistiche più importanti di Terra di Lavoro durante l’età borbonica, di cui a maggio è stato celebrato il Tricentenario della nascita con un primo evento promosso dall’attiva associazione locale Capitrisi presso la chiesetta di Sant’Antuono di Capodrise. Poco più di una settimana fa una tela del 1788, proprio di questo artista, il “San Girolamo”, è rovinosamente caduta dalla parete sovrastante la sacrestia, come può vedersi nella foto allegata. Questo crollo rappresenta il disastro annunciato dopo anni di segnalazioni e appelli ad azioni urgenti di manutenzione che ha lasciato molto a desiderare portando come risultato questo danneggiamento di un’opera di rilievo che sarà difficile riportare allo stato originario totalmente. Peraltro non è il primo manufatto a cadere,anche il battaglio della campana del campanile pericolosamente si staccò nel passato e solo per un fortuito caso non causò danni a persone o cose, come nel caso del dipinto. La chiesa è di proprietà del Comune ma niente è stato realizzato negli anni trascorsi, anche dopo un’ultima determina dirigenziale del 15 dicembre 2022 che, sotto il governo del commissario, aveva previsto interventi di messa in sicurezza della Chiesa insieme ad altre preziose testimonianze artistiche della città. Ma proprio a seguire quella determina finalmente in questi giorni si è aperto uno spiraglio per la buona sorte del gioiello rinascimentale che tutta la cittadinanza,a cominciare dai suoi amministratori, non può non custodire con rigore. È del 2 agosto la determina dirigenziale che individua risorse e incarichi per la realizzazione della messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della facciata della Chiesa di San Carlo, della facciata,della copertura e delle campane della Chiesa dell’Annunziata per un ammontare complessivo di circa 59000 euro. La ditta Russo Costruzioni e Restauri srl con sede in Caserta realizzerà i lavori sotto la direzione affidata all’architetto marcianisano Gianni Di Dio, professionista appassionato di arte e di storia e tecnico di riconosciuta esperienza. Nei giorni scorsi il sindaco aveva fatto un sopralluogo all’interno dell’edificio e constatato la veridicità delle innumerevoli segnalazioni sulle condizioni critiche della chiesa,anche di rischio per l’incolumità pubblica. La determina non fa riferimento agli interni. Intanto,per ora, il monumento così rovinosamente messo a rischio dal tempo e dalla distrazione di passate consiliature inizierà ad essere oggetto di cura idonea al suo recupero conservativo, affinché possa continuare ad essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi.