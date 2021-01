Il consigliere Angelo Campolattano chiede la riattivazione dell’ufficio per i fondi europei

RIATTIVAZIONE UFFICIO FONDI EUROPEI, IL COMUNICATO STAMPA del consigliere Angelo Campolattano.

Maddaloni. «Ho protocollato ieri mattina al sindaco Andrea De Filippo una richiesta per riattivare l’ufficio per i fondi europei inserito in pianta organica con una delibera del 2013 che consentirebbe al Comune di intercettare con maggiore facilità i finanziamenti che arrivano dalla Regione Campania e dall’Europa».

A dichiararlo è il consigliere comunale di Italia Viva Angelo Campolattano che da settimane è impegnato su questo fronte.

«La riattivazione dell’ufficio, senza costi per l’ente, ci consentirebbe di poter lavorare con maggiore incisività ai bandi che saranno pubblicati dalla Regione e dall’Europa in questa stagione di grandi finanziamenti che si sta per aprire – ha sottolineato il consigliere Campolattano – l’emergenza Covid ci impone ancor più di prima di cogliere tutte le opportunità che arrivano dall’esterno e di portare a Maddaloni il maggior numero di risorse aggiuntive possibili.

Il disagio sociale che ha alimentato la pandemia si può contrastare solo con progetti e risorse che possono essere messi in campo in questa nuova stagione di finanziamenti. La riattivazione dell’ufficio metterebbe in campo questo meccanismo che potrebbe rivelarsi virtuoso per la nostra comunità.

Non rispondere ad un bando, non presentare progetti adeguati potrebbe voler dire privare la nostra città di risorse per il sostegno alle nuove povertà, per l’integrazione dei diversamente abili, ma anche per la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale della nostra comunità. Come città dobbiamo raccogliere queste sfide che arrivano dall’esterno, per riuscire ad uscire dalla pandemia non solo sul piano sanitario, ma anche su quello economico e sociale».