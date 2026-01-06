Il consigliere Aveta porta doni ai bambini in difficoltà

Epifania e Aveta porta doni nelle strutture che ospitano bambini e persone in difficoltà

Il consigliere regionale Raffaele Aveta in occasione della festività dell’Epifania ha portato dei doni nelle strutture della città di Caserta, che accolgono bambini e donne in difficoltà. Per Aveta anche l’occasione per incontrare gli operatori del settore e comprenderne i bisogni e le aspettative.

Il consigliere regionale Raffaele Aveta ha visitato Case Famiglie e strutture di Associazioni che ospitano donne vittime di violenza, persone con disabilità e bambini che vivono difficoltà familiari. Nell’ambito dell’iniziativa: “Giocattoli in Movimento” promossa dal Movimento 5 Stelle di Caserta. L’incontro è stato per Aveta l’occasione per conoscere meglio le realtà associative. Parlare con gli operatori che giorno dopo giorno operano sul territorio in settori importanti delle politiche sociali. Soprattutto Aveta ha dichiarato: “Ho potuto ascoltare e comprendere i bisogni e le aspettative degli operatori di queste strutture sociali essenziali. Porterò la loro voce in Consiglio Regionale.