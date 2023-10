Il consigliere Campolattano: l’Ecomaratona è un progetto da sostenere e far crescere e noi come provincia siamo in prima linea per questo

Anche quest’anno daremo il nostro contributo come Provincia all’ecomaratona, la splendida manifestazione podistica che si sviluppa lungo l’acquedotto Carolino.

Già lo scorso anno, ho messo a disposizione degli organizzatori gli idraulici forestali che hanno provveduto a ripulire il percorso portando alla luce anche un tratto di acquedotto che era stato abbandonato e che oggi è tornato a pieno a fare parte del nostro patrimonio artistico culturale.

Grazie alla soprintendente Maffei che ha messo a disposizione l’incantevole cornice della Reggia per questa conferenza e che ha sostenuto questo progetto di promozione del nostro territorio e agli amici dell’Anfi Maddaloni che hanno disegnato un tracciato fantastico e che continuano a portare avanti le finalità benefiche dell’evento sportivo.

Anche quest’anno l’Ecomaratona ha una finalità benefica a sostegno dei bambini con il disturbo dello spettro autistico. I miei complimenti al presidente della sezione Anfi di Maddaloni che ha saputo trasformare la corsa in un evento che si rinnova negli anni conciliando promozione del territorio con la solidarietà.

Un plauso anche all’ASD Suessola Runners di S. Maria a Vico e alla ASD Power di Casagiove preziosi partner del progetto e all’amico sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, nella sua veste di presidente del Parco Dea Diana per il prezioso apporto istituzionale che ha dato nell’organizzare l’evento.

Sport, cultura e solidarietà: l’ecomaratona rappresenta un vero e proprio modello di organizzazione per il nostro territorio. L’auspicio e l’impegno che questo evento possa crescere di anno in anno e noi stiamo lavorando in questa direzione, per far sì che il percorso continui, giungendo fino alla Reggia di Carditello, altro splendido gioiello della nostra provincia, ricca di arte, storia e bellezze naturali tutte da riscoprire e tutelare.

Bravi tutti, grazie!