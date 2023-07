Il Consigliere Guida chiede più interventi di manutenzione presso i plessi scolastici

Interventi di manutenzione nei plessi scolastici comunali di Caserta. È quanto richiesto dal consigliere comunale Francesco Guida in una nota protocollata questa mattina e indirizzata al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica. “Questa Amministrazione comunale – dichiara il consigliere Guida – ha lavorato egregiamente in materia di edilizia scolastica, riuscendo ad ottenere, in poco più di un anno e mezzo, oltre 10 milioni di euro di finanziamenti per la riqualificazione delle nostre scuole nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora è necessario provvedere alle manutenzioni, al fine di evitare disagi all’utenza in vista della riapertura per l’anno scolastico 2023/2024”. In particolare, il consigliere Francesco Guida accende i riflettori sulla scuola dell’infanzia sita in via De Cillis a Casolla. “Da un incontro con i rappresentanti dei genitori e da un sopralluogo effettuato sono emerse una serie di criticità dovute ad una scarsa manutenzione – conclude Francesco Guida – Per questo, pur comprendendo le difficoltà dovute al fatto che l’Ente è in esercizio provvisorio, ho chiesto al Dirigente di disporre interventi immediati presso il plesso di via De Cillis”.