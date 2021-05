IL CONSIGLIERE REGIONALE ZINZI POSITIVO AL COVID

Il covid continua a propagarsi nonostante i divieti e le varie campagne vaccinali che proseguono anche discretamente bene, tra i vari contagiati vi è anche il consigliere regionale Gianpiero Zinzi il quale ha esternato queste dichiarazioni dopo la sua riscontrata positività “.

“È successo anche a me: ho appena appreso di essere positivo al Covid-19, nonostante attenzioni e precauzioni quotidiane – ha detto il figlio dell’ex sindaco di Caserta -. Per fortuna sto bene, al momento ho solo qualche lieve sintomo. Prosegue ancora così il consigliere della Lega – una cosa però mi sento di dire a tutti voi: non abbassate mai la guardia. Essere in zona gialla e con una campagna vaccinale che finalmente sta proseguendo a ritmo sostenuto non significa che il virus sia scomparso. Quindi amici, massima attenzione, prima che me lo chiediate voglio anche dire che, non sono vaccinato. Ho 38 anni e sto aspettando il mio turno. Supereremo anche questa”.