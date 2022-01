Il consigliere Tenneriello interviene sulla mancata raccolta rifiuti

Maddaloni. Quanto sta accadendo in questo periodo con alcune strade stracolme di sacchetti di rifiuti offende la dignità dei cittadini ed umilia la città. Certamente un pessimo biglietto da visita per quanti hanno visitato la città nei giorni di festa. Appare sempre più evidente la difficoltà dell’Amministrazione De Filippo nella gestione dei rifiuti. Purtroppo non è la prima volta che i cittadini sono costretti a convivere con cumuli di rifiuti.

Ricordiamo all’Amministrazione che la raccolta dei rifiuti è un servizio pubblico essenziale e di pubblico interesse e che l’articolo 8 del capitolato vigente prevede l’obbligo di continuità del servizio.

Ricordiamo all’Amministrazione che il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti recentemente approvato in Consiglio Comunale all’articolo 14 prevede che in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese alla rimozione dei rifiuti con diritto alla riduzione del 20% della tariffa annuale rapportata al periodo di interruzione ovviamente con grave danno per le casse dell’ente.

Sicuramente la mancata raccolta dei rifiuti andrà a peggiorare la percentuale di raccolta differenziata che l’anno scorso ci ha visti ultimi tra i grandi centri della provincia di Caserta con un misero 32%.