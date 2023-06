IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO IL RENDICONTO SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO DELL’ANNO 2022.

Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto sulla gestione dell’esercizio finanziario

relativo all’anno 2022. Si tratta di un documento che fa registrare risultati importanti e che

giunge al termine di un lavoro lungo, articolato, che ha ripercorso nei dettagli la situazione

economico-finanziaria dell’Ente negli ultimi anni. “Lo definirei un lavoro epocale, – ha

spiegato l’Assessora alla Programmazione Finanziaria, Gerardina Martino – grazie al

quale sono stati ricostruiti i residui, i vincoli dal 2018 ad oggi, secondo i principi della

contabilità armonizzata. Ciò ci ha consentito di creare un bilancio forte, che è importante

per poter gestire la fase post-dissesto”.

Alcuni dati risultano particolarmente significativi: il risultato di amministrazione è pari a 58

milioni di euro, che devono essere veicolati, come vuole la norma, su accantonamenti e

vincoli, ma soprattutto si è passati dai 18 milioni dello scorso anno ai 32,5 di quest’anno

per quel che concerne il FCDE, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Molto potenziato

anche il Fondo dedicato al contenzioso, che raggiunge quota 4,5 milioni (lo scorso anno la

cifra era inferiore al milione di euro). È stata compiuta anche un’importante operazione di

ricostruzione dei vincoli dal 2018 a oggi, passando dai 10,7 milioni di dodici mesi fa agli

attuali 21,9 milioni.

“Abbiamo messo ordine, – ha aggiunto l’Assessora Martino – è stata bonificata la

contabilità. In questo modo siamo stati in grado di dar vita a un bilancio estremamente

trasparente, basato su dati certi, che ci permetterà di avere bilanci futuri solidi ed

equilibrati”.

“Abbiamo fatto una scelta forte, – ha dichiarato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – già a

partire dalla scorsa consiliatura, ovvero porre al centro l’interesse dei cittadini e mettere al

sicuro il futuro delle nuove generazioni rispetto al quadro debitorio e rispetto a una nuova

visione armonizzata del bilancio. Questa Amministrazione ha chiesto alla città, prima

ancora che al Consiglio Comunale, di fare sacrifici per chiudere il quadro debitorio

dell’Ente, cercando sempre, però, di garantire i servizi essenziali, specialmente ai più

deboli. Abbiamo potenziato, come non era mai stato fatto, l’Ufficio economico-finanziario,

facendo arrivare una nuova Dirigente e altri funzionari competenti. Se funziona bene

questo settore nevralgico, tutta la struttura, nell’ottica di un bilancio armonizzato, ne trae

benefici. Il lavoro svolto è stato straordinario, anche perché il numero di dipendenti del

Comune si è incredibilmente assottigliato negli ultimi anni. Non dimentichiamo che nel

giugno 2016 il personale era composto da 580 unità, mentre nel dicembre 2023 avremo

solo 184 dipendenti. Per questo, il lavoro svolto è stato eccellente e di questo ringrazio gli

uffici comunali”.