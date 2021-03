IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE L’ISTANZA DI ALCUNI GENITORI CASERTANI

CASETA. Il consiglio di stato ha respinto una istanza cautelare presentata da alcuni genitori Casertani contro la Regione Campania per l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado firmato dal governatore Vincenzo De Luca.

I genitori chiedevano di tenere conto che nella provincia di Caserta non vi sarebbero i necessari presupposti di rischio grave , che sono alla base di una misura più restrittiva presa sull’apertura delle scuole.

Il giudice afferma , però di non poter effettuare una valutazione selettiva delle scelte della Regione , cioè indicando quale territorio richiederebbe una maggiore restrizione e per quale altro , invece, i dati scientifici non giustificherebbero tale scelte. Si richiederebbe , in sostanza, al giudice di effettuare una scelta che è tipicamente devoluta all’autorità emanante , nella specie il presidente della Regione.