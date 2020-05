Il Consiglio Federale vuole che anche la serie C scenda in campo!

Oggi potrebbe essere il giorno della svolta per la serie C, in questi minuti il consiglio federale sta decidendo il futuro della Lega Pro. Secondo le ultime notizie , la federazione vorrebbe far ripartire la serie A e la B, ma in maniera clamorosa si sta valutando anche il ritorno della Lega Pro.

Una scelta questa che appare molto complicata anche perchè la volontà di molte squadre e’ quella di fermarsi, visto che proseguire la stagione con i nuovi metodi di sicurezza avrebbe costi molto più alti. Vedremo se diventerà realtà.