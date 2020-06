Il Consiglio generale ASI Caserta approva il Bilancio 2019, utili per 384mila euro

CASERTA – Il Consiglio generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale della provincia di Caserta, riunitosi questa mattina, ha approvato il Bilancio d’esercizio 2019 che si chiude con un utile di 384mila 501 euro. “Questo risultato – ha dichiarato la presidente del Consorzio Raffaela Pignetti – conferma il trend di crescita degli ultimi anni e attesta il buon lavoro fatto sul risanamento finanziario, sull’organizzazione e le progettualità mettendoci nelle condizioni di consolidare una nuova strategia di sviluppo di tutti i settori industriali, che sia coerente con le esigenze di competitività, innovazione e internazionalizzazione del territorio”.

L’attività di risanamento finanziario si è concentrata sulla definizione di annosi contenziosi e su un attento monitoraggio delle convenzioni sottoscritte con le ditte assegnatarie, per verificare l’utilizzo dei suoli e il rispetto degli impegni presi. Si è dato seguito ai procedimenti di revoca nei confronti di quelle inadempienti ed è stato avviato un lavoro di mappatura che ha consentito di tracciare in maniera puntuale la storia amministrativa dei lotti, verificare eventuali anomalie amministrative per le quali, ove riscontrate, è stata richiesta la regolarizzazione.

Sul piano degli interventi infrastrutturali sono state già attivate le procedure di gara per la realizzazione del progetto di bonifica e messa in funzione di un nuovo collegamento viario che sarà a servizio dell’agglomerato industriale di Marcianise-San Marco e dei centri commerciali. Il finanziamento di 4,42 milioni di euro è destinato ai lavori che contribuiranno a decongestionare in maniera significativa il traffico nell’area dello svincolo di Caserta Sud e a bonificare del territorio oggetto del ritrovamento di batterie esauste.

Sono in fase di attivazione anche le procedure di gara per la realizzazione degli interventi di videosorveglianza per la realizzazione del progetto “Sicurezza e Ambiente nella Terra dei Fuochi” che ha beneficiato dei finanziamenti del Ministero dell’Interno per un importo di € 4.989.000,00 nell’ambito del PON Legalità FESR/ FSE 2014-2020. In programma anche le opere di messa in sicurezza di via della Stazione di Gricignano di Aversa (già oggetto di finanziamento regionale per un importo di 1,76 milioni di euro).

Il Consiglio generale ha anche approvato l’adeguamento dello Statuto consortile come disposto dalla legge regionale; la presa d’atto del Regolamento per l’insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell’Area industriale come recepito dal nuovo organo regionale composto dall’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello e dai presidenti dei Consorzi Asi.