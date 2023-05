Il Consorzio di Bonifica Volturno invia aiuti all’Emilia Romagna colpita dall’alluvione

Partiranno mezzi e personale. Tra i dipendenti lanciata una sottoscrizione

Caserta – Dal Consorzio Generale di Bonifica del Basso Volturno sono in partenza due iniziative

di solidarietà verso l’Emilia Romagna, colpita ancora in questi giorni dall’alluvione devastante che

ha piegato in particolar modo la provincia di Ravenna. Ad annunciarlo è il commissario dell’ente di

bonifica Francesco Todisco poco fa con un post personale su Facebook.

“Abbiamo deciso di stare vicino alle popolazioni colpite. Abbiamo sentito, ancor di più, il dovere di

farlo perché la sicurezza idraulica dei territori e delle comunità è il nostro impegno prioritario.

Abbiamo deciso di mettere a disposizione della Protezione civile della Regione Campania, nel

pieno rispetto del coordinamento istituzionale finalizzato ad affrontare l’emergenza, personale e

mezzi – dice il commissario Todisco.

Ecco chi e che cosa il Consorzio di Bonifica Volturno ha messo a disposizione della Protezione

civile della Regione Campania per le zone colpite dal disastro: un camion con gru, una squadra di

due persone automunite; una moto pompa da 300 litri al secondo completa di accessori e tubi di

collegamento semi rigidi; un’altra moto pompa ma da 150 litri al secondo e completa di accessori e

tubi di collegamento semi rigidi.

“Sarà la Protezione civile della Regione Campania a coordinarsi con la Protezione civile nazionale

per valutare il migliore impiego delle nostre risorse – sottolinea Todisco – ringrazio tutta la struttura

e tutti i lavoratori del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per aver

colto immediatamente l’invito a dare una mano all’Emilia Romagna”.