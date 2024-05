Il Contratto di fiume salverà il Volturno?

I contratti di fiume sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. Tali contratti prevedono la messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi, che consentano la condivisione di intenti, doveri e responsabilità tra i soggetti aderenti che definiscono un Programma d’Azione condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità dei corpi idrici, alla direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni) e alle Direttive 42/93/CEE (Direttiva Habitat) e 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla strategia marina).I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino o nel sottobacino idrografico di riferimento e per il territorio oggetto del contratto stesso, e possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale.Nel 2013 la Regione Campania delibera di “riconoscere e promuovere i cd. contratti di fiume e di lago quali forme di programmazione negoziata e partecipata ai fini della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della RegioneCampania”. Successivamente ha approvato le linee guida per l’attuazione dei contratti. Come leggiamo dal link della Provincia https://www.provincia.caserta.it/contratti-di-fiume nel 2019 il Comune di Capua provo’ a costruire un’iniziativa ottenendo poche adesioni e di seguito l’ente capofila del Contratto di fiume del Volturno, la Provincia di Caserta, ha individuato nel dottor Gianni Solino il capo progetto, che, coadiuvato dal responsabile della segreteria tecnica di contratto, Raffaele Zito, ha illustrato nei numerosi incontri dei gruppi di lavoro dal luglio 2023 le finalità del Contratto di fiume e l’importanza della “Carovana Volturno” per sensibilizzare le popolazioni dei territori lambiti dal fiume, nelle provincie di Caserta, Benevento e Isernia, e per raccogliere in loco idee, esigenze, criticità e necessità da inserire in specifici progetti da allegare al Contratto che, in base alle priorità, saranno proposti per ottenere futuri finanziamenti da parte della Regione. E qui si aprono incognite perché al momento tutto fonda sul volontariato e sugli enti che aderiscono. A novembre 2023 le riunioni preparatorie con i 27 comuni rivieraschi ed i relativi portatori di interesse hanno portato alla preparazione delle tappe cittadine della Carovana del Volturno. Ad oggi sono pervenute circa 190 adesioni al contratto di fiume da parte di portatori di interesse pubblici e privati, profit e non. Già la Carovana del Volturno, un’iniziativa di un’alleanza di comuni ed associazioni per fare conoscere il valore e la bellezza di tanti luoghi cari alle comunità locali. L’evento Paesaggi Volturniani, che ha unito i comuni di Caiazzo, Piana di Monte Verna e Castel Morrone in collaborazione con l’APS Pro loco Caiazzo “Nino Marcuccio”, la Pro Loco Pianese, l’Associazione Città paesaggio, l’Associazione Slow Food Volturno, l’Associazione Storica del Caiatino, la Parrocchia di SS. Giovanni e Paolo, il Liceo Giannone di Caiazzo si è conclusa il 5 maggio. Dal 16 al 19 maggio e’ stato il Comune di Capua ad essere sede della tappa seguente della Carovana che poi si è portata ad Alife, su un suggestivo tratto naturalistico bagnato dal fiume più lungo del Mezzogiorno, in località “Mulino Vernelle” dove sorge oggi il Vernelle Country Resort. La tappa ha coinvolto i Comuni di Alife, Sant’Angelo d’Alife, Dragoni e Baia e Latina, con il contributo delle Pro Loco locali e di tutta la provincia di Caserta, aderenti all’UNPLI. Proposte attività ludiche, culturali e ricreative, tutte mirate alla valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti locali e del patrimonio naturale. Il prossimo 25 maggio e’ la volta di Castel Campagnano e Squille con diverse iniziative di animazione, un convegno, mostre ed esposizione di attrezzi storici utilizzati per la pesca e il trasporto fluviali. E sempre sabato 25 maggio, alle ore 10.30 nella sala convegni del Mulino Bencivenga ad Alvignanoi e’ previsto il convegno su “Sicurezza idraulica e tutela dell’ambiente nel bacino del Volturno”, nell’ambito delle iniziative per il contratto di fiume. Nel corso del convegno sarà presentata la proposta di un “Piano di adozione del rivo Tella”. Ma queste attività di facciata e’ vero che possono avere un valore nell’avvicinare le singole persone del territorio al problema e risorsa fiume, ma quale e quanto peso avranno al disinquinamento e miglioramento della qualità delle acque, alla riduzione del rischio di esondazione? La diffusione dei Contratti di Fiume è anche un obiettivo prioritario di “CReIAMO PA” (“Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”), un Progetto finanziato con 40 milioni nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con soggetto attuatore la Sogesid, con cui il Ministero dell’Ambiente intende rafforzare la capacità amministrativa ed istituzionale della Pubblica Amministrazione per affermare il principio di sostenibilità ambientale quale parte integrante delle politiche pubbliche. La linea L6 e in particolare il Work Package 2 della stessa linea d’intervento è rivolto proprio ad accompagnare la costituzione dei Contratti.