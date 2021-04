Il coordinamento casertano per lo spettacolo scende in piazza per rivendicare i propri diritti

Caserta. E’ previsto per domani , sabato 1 maggio, a partire dalle ore 11 ,un Sit-In di Attori , Artisti ,Musicisti e impresari teatrali casertani che si sono uniti in un coordinamento per rivendicare i diritti del mondo dello spettacolo.

Il “coordinamento casertano per lo spettacolo” si è dato appuntamento alle ore 11 di domani davanti alla Prefettura di Caserta . Di seguito il loro biglietto di presentazione:

Siamo affamati di teatro, musica, pittura, danza, siamo assetati d’arte. Pensiamo alla bellezza come cibo per l’anima, come sostanza che nutre ed alimenta. Pensiamo alla cultura come bisogno e come resistenza. Pensiamo all’arte come forma di indipendenza. Sabato 1 Maggio alle ore 11 in Piazza della Prefettura a Caserta SIT-IN PER RIVENDICARE I DIRITTI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO. IL NOSTRO TEMPO E’ ADESSO”.

Sono tanti gli artisti, anche di fama nazionale, ad aver dato la loro adesione a presenziare alla manifestazione come l’ attore-regista Roberto Solofria, il produttore Gianni Genovese, i musicisti Pietro Condorelli , Ferdinando Ghidelli , Vincenzo Faraldo , Aurelio Vernile , Gianluigi Fasulo, gli attori / attrici Virgilia Crovello, Giovanni Allocca, Fausto Bellone, Maria Elena Mennella, Gennaro Testa, Michele Tarallo e tanti altri ancora.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.