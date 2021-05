Il coprifuoco potrebbe slittare alle 24

Nella prossima settimana potrebbero cambiare alcune regole necessarie per contrastare il Covid.

Si spera in un dato positivo in modo che non solo possa essere alleggerito il coprifuoco, ma anche consentire ulteriori riaperture. Una delle cose più probabile ,nel breve periodo, potrebbe essere il cambio di orario del coprifuoco, attualmente il coprifuoco e dalle 22 alle 5 del mattino, ma se i dati saranno positivi potrebbe esserci un aumento dalle 22 alle 24

A partire dal 17 maggio ,quindi, potrebbero esserci due ore in più per poter circolare, notizia che farebbe felici anche i vari bar e ristoranti. Con le nuove regole potrebbero riaprire anche i centri commerciali nel weekend, mentre per i bar da giugno si potrebbe tornare a servire nei posti al chiuso e consumare al bancone