IL COPRIFUOCO VERSO L’ABOLIZIONE SPUNTA LA DATA AL SENATO

Per quanto riguarda la misura di quello che è il coprifuoco sino alle ore 22 00 dovrebbe essere abolito.

Ecco quanto stabilito a seguito di una mozione presentata da FdI all’interno del Senato della Repubblica italiana: il Senato della repubblica ha però respinto la mozione di Fratelli d’Italia e approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza in tema di riaperture e coprifuoco per l’emergenza Covid. Il primo documento ha ottenuto 24 sì 78 no e 48 astenuti: il secondo 131 sì, 3 no e 16 astenuti.

Si sta cerando pertanto di rimuovere l’inutile misura del coprifuoco alle ore 22. La cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è stata mai provata. Né avallata da alcun organismo scientifico qualificato. Questo uno dei passaggi chiave della mozione che è stata respinta.

Nel frattempo l’Italia, da lunedì 17 maggio, si appresta a tornare tutta gialla (in bilico solo la Valle d’Aosta che potrebbe finire nella fascia arancione). Per quel che invece concerne il tema slittamento o abolizione del coprifuoco, ogni decisione è stata rimandata al 17 maggio quando il presidente del Consiglio Mario Draghi riunirà la cabina di regia e alla luce dei dati si deciderà su eventuali nuove aperture e allentamenti delle misure anti Covid.

Nella fattispecie, la cabina di regia lunedì prossimo sarà chiamata a esaminare le richieste dei governatori e delle associazioni di categoria. In particolare verrà espresso un parere sui seguenti punti: