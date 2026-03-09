Mercoledì 11 marzo alle 18.00, al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri, Lorenzo Tosa, genovese, giornalista e scrittore tra i più seguiti sul web, incontrerà il pubblico, registrando un podcast live condotto da Daniele Mingione dei Siamo Noi. Questa generazione vuole far sentire la propria voce e cerca un dialogo con gli adulti, un confronto vero, non solo lezioni da ascoltare. Dopo un anno di assidua frequentazione della libreria, è arrivato il momento che siano loro, i ragazzi, in prima persona, a incontrare professionisti del mondo culturale che abbiano qualcosa da raccontare. É per questo che il Capua il Luogo della Lingua festival ha chiesto ad alcuni amici, tra giornalisti, scrittori e artisti, di incontrarli, e la loro risposta è stata entusiasmante. Lorenzo Tosa è il primo di questi, uno dei giornalisti più seguiti in Italia sul web. Conta oltre 800.000 follower e raggiunge mensilmente più di 1 milione di persone. Ha trasformato Facebook e Instagram in spazi di dibattito politico e civile, usando uno stile diretto ed empatico. Con il libro “Vorrei chiederti di quel giorno” (Rizzoli, 2024), rompe il silenzio familiare sul suicidio del padre Bruno, avvenuto nel 1986, collegando la sua storia privata a quella degli anni di piombo e delle lotte politiche