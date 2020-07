Il cordoglio del PSI Caserta per Silvestro Montanaro

Il PSI Caserta si stringe intorno alla famiglia ed al figlio Ivan per la prematura dipartita di Silvestro Montanaro, eccellente figura accolta con affetto dalla nostra città. Resterà nella nostra memoria per i suoi servizi giornalistici in territori difficili, volti sempre alla ricerca della verità ad ogni costo e senza compromessi di sorta. Vogliamo ricordarlo con uno dei suoi ultimi post:

Diffidate sempre dei “salvatori della patria” e degli “uomini della provvidenza”. Mentono sapendo di mentire. Promuovono solo la loro personale bramosia di potere.

Il corso della storia cambia per davvero e in meglio solo con l’impegno di tutti.