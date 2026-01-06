Il cordoglio di Adele Vairo presidente ANP per la scomparsa del vescovo Nogaro :”Ci lascia un faro etico della nostra comunità per decenni”

La dirigente del Liceo Manzoni, dott.ssa Adele Vairo, Presidente Provinciale e vice Presidente Regionale Campania della ANP, Associazione Nazionale Dirigenti ed Alte Professionalità della Scuola, porge le sue condoglianze per la dipartita terrena del Vescovo Emerito mons. Raffaele Nogaro, avvenuta in data odierna.

“A nome mio personale e della sezione provinciale dell’ANP di Caserta, esprimo il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del nostro Vescovo Emerito, Monsignor Raffaele Nogaro. Con la sua dipartita, la nostra comunità perde non solo una guida spirituale di immensa levatura, ma un faro etico che ha illuminato per decenni il cammino civile del territorio casertano.

Per noi dirigenti scolastici, Monsignor Nogaro è stato un instancabile maestro di vita e un interlocutore d’eccezione, capace di incarnare quella pedagogia della testimonianza che oggi più che mai cerchiamo di trasmettere nelle nostre scuole. La sua figura rimarrà indissolubilmente legata alle coraggiose battaglie contro la malavita organizzata, condotte in tempi in cui il silenzio sembrava l’unica voce possibile, educando così intere generazioni di studenti alla libertà e alla legalità critica.

Il suo impegno non ha conosciuto confini, manifestandosi con forza nella difesa degli operai e delle fasce più fragili, così come nell’accoglienza profetica dei migranti. Egli ci ha insegnato che la scuola e la società devono essere luoghi di inclusione reale, dove la dignità umana viene posta sopra ogni cosa. La sua voce, spesso fuori dal coro ma sempre vicina agli ultimi, ha rappresentato per le istituzioni scolastiche un monito costante a non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie e a fare della cultura uno strumento di riscatto sociale.

Nel salutarlo con profonda gratitudine, ci impegniamo a onorare la sua eredità morale, continuando a costruire una scuola che sia, come lui auspicava, un presidio di speranza, di pace e di autentica democrazia. Il mondo della scuola casertana si stringe con affetto e preghiera alla Diocesi e a quanti hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.”