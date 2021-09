Il Corpo di Commissariato dell’Esercito garantisce il pieno supporto amministrativo e logistico delle unità della Forza Armata, facendo onore ai suoi 204 anni di storia e di tradizioni. Sul territorio nazionale e all’estero i commissari dell’Esercito forniscono il loro prezioso contributo in diversi ambiti: logistica dei materiali, amministrazione e contabilità, consulenza giuridica ai Comandanti.

Sarà un orgoglio farne parte. Tu cosa aspetti? Se sei laureato in giurisprudenza o scienze dell’economia partecipa al concorso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata – hai tempo fino al 29 ottobre. Il tuo futuro è a portata di click al link https://concorsi.difesa.it/ei/ufficiali/aufp/2021/Pagine/home.aspx