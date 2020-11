Il Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano ha celebrato il 204 anniversario della sua costituzione con un filmato di repertorio non potendo svolgere una cerimonia in presenza causa le norme in vigore per il Covid19 e con la divulgazione degli ordini del giorno del Capo di Stato Maggiore e del Capo del Corpo di Commissariato .

Ricordiamo che lo stesso trae le sue origini dalle Regie Patenti del 19 novembre 1816 per riorganizzare e rendere più razionale ed efficiente il preesistente sistema logistico amministrativo della Armata Sarda incentrato sull Ufficio Generale del Soldo, venne istituita Intendenza Generale di Guerra, denominata anche Azienda Generale di Guerra, diretta da un Intendente Generale alle dirette dipendenze del Segretario di Guerra. Attualmente il Capo del Corpo di Commissariato e il Magg. Generale Stefano Rega Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dellEsercito., mentre la Bandiera di Guerra è custodita presso il Comando della Scuola di Commissariato di Maddaloni di cui è comandante il Gen. Francesco Riccardi. La Scuola ubicata a Maddaloni è stata costruita il 1 agosto 1948. Sono ben 72 anni che lIstituto maddalonese ha addestrato ufficiali Sottufficiali e militari di truppa nel particolare settore del Commissariato della Sussistenza e della Amministrazione e nonostante le varie trasformazioni attualmente la Scucom continua la sua attività alle dipendenze del Comando della Formazione da cui dipendono tutti gli Istituti militari e centri di addestramento dei volontari.