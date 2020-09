IL COVID 19 COLPISCE IL SINDACO DI CERVINARA

CERVINARA (AV)- Due giorni dopo l’elezione a sindaca di Cervinara, Caterina Lengua è risultata positiva al Covid-19.

A darne notizia è stata la stessa Lengua che si trova in isolamento domiciliare nell’abitazione che condivide con la madre, osservando ulteriori precauzioni anche in ragione dell’età avanzata della congiunta. Le condizioni della neo sindaca sono buone. La fascia tricolore eletta pochi giorni fa non presenta sintomi e al momento sta bene. Anche da casa sta seguendo l’evolversi della situazione e domani sono previsti tamponi per tutti quelli che hanno avuto contatti con i nuovi positivi.

Poco prima dell’isolamento la stessa sindaca neo eletta ha rilasciato queste dichiarazioni “Cari concittadini, come sicuramente avrete saputo, oggi sono risultata positiva al Covid – scrive – La campagna elettorale mi ha portata ad incontrare diverse persone, alcune delle quali erano evidentemente asintomatiche. Sono tranquilla, in buone condizioni di salute e sto osservando l’isolamento domiciliare. Resto fiduciosa in una rapida soluzione della vicenda. Continuo a seguire da casa l’evolversi della situazione dei contagi nel nostro paese. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto manifestarmi la loro vicinanza”.

Seguiranno eventuali aggiornamenti