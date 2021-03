Il Covid 19 uccide un neonato di appena 37 giorni di vita. 

E’ morto In Grecia dopo appena 37 giorni di vita un neonato colpito dal Covid-19.

Si tratta della vittima più giovane del coronavirus in Grecia, ed una delle più giovani a livello mondiale. Il bambino era ricoverato in terapia intensiva presso l’ ospedale ateniese di Aglaia KyriaKou . Il Ministro della salute greco aveva gia’ annunciato che stava seguendo il caso . Queste erano state le sue parole il 19 febbraio scorso :” È un’anima piccola, innocente, che combatte per la vita, i medici fanno quello che possono e desideriamo che tutto vada bene”.

Sembra che il bambino non avesse altre patologie . Avrebbe contratto il virus pochi giorni dopo la nascita . Aveva manifestato da subito gravi problemi respiratori e polmonite.