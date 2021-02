Il covid colpisce anche Marco Cerreto,coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Marco Ceretto è risultato positivo al Coronavirus. Lo stesso Ceretto ha cominciato la notizia tramite i social. Ricordiamo che l’ex consigliere comunale e’ ora il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Tutta via nonostante qualche sintomo la situazione è tranquilla e sotto controllo. Queste le parole di Marco Ceretto:” Questo virus maledetto mi ha colpito. Purtroppo non si può e non si deve abbassare la guardia. I sintomi sono molto fastidiosi ma tengo duro.