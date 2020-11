Il covid colpisce il sindaco di C. Volturno

C. Volturno – Il covid si propaga e i contagi aumentano. Questa volta ad essere stato contagiato è il sindaco di C. Volturno, Petrella Luigi, il quale dovrà sottoporsi ad altri tamponi di verifica e ad una serie di accertamenti e cure.

Questo quanto da lui stesso dichiarato

“Dall’inizio della pandemia e per diverse settimane – aggiunte Petrella – ho invitato tutti a rispettare le regole di comportamento e prevenzione ed è proprio grazie all’adozione scrupolosi di questi comportamenti che sono rammaricato. Nonostante ho sempre indossato la mascherina, misurato la temperatura corporea, igienizzato assiduamente le mani e mantenuto il distanziamento di 1 metro, francamente non so come possa essermi contagiato, inizierò con delle cure a domicilio inizierò la cura anti Covid, osservando una quarantena di 10 giorni per poi rifare il tampone di controllo così come prevede il protocollo. Ho provveduto immediatamente ad isolarmi dalla mia famiglia per evitare ulteriori contagi e richiedendo i tamponi per tutti i componenti del nucleo familiare. Invito tutti a continuare a rispettare scrupolosamente tutte le misure di restrizione”.