Il covid porta via Salvatore Solimeno, un conosciuto istruttore di fitness

Salvatore Solimeno, istruttore di fitness di Pompei di 45 anni, è morto a causa delle complicanze causate dal Covid-19 all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli.

Nato a Pagani, viveva a Pompei, laureato in scienze motorie e in biologia, era un atleta di body building e si occupava di consulenza alimentare.

Dal suo blog leggiamo:

“Mi sento prima di tutto atleta ed amo lo sport cui ho dedicato la mia vita, che mi ha portato a diventare quello che sono, e che mi ha insegnato a conoscere mille sfumature che mi permettono ogni giorno di lavorare ed insegnare agli altri ciò che ho imparato negli anni di vita di allenamenti e di studi”

Su Facebook, proprio due settimane fa, aveva scritto

“In previsione della chiusura di palestre e centri sportivi e di un possibile lockdown, è importante non trovarsi impreparati. Il mio consiglio per il popolo del fitness è quello di approvvigionarsi di manubri, dischi, bilancieri, panchetta regolabile e tappetino, in modo da allenarsi anche se limitatamente in maniera completa. L’attività fisica e la buona alimentazione sono, come ripeto spesso, essenziali per vivere bene e in buona salute”.