Il COVID porta via Tonino, storico custode del liceo scientifico di Maddaloni

Maddaloni. Sono tanti ricordi che si susseguono in queste ore, soprattutto ovviamente attraverso i social, per ricordare Antonio Salzano, per tutti Tonino, figura storica, da decenni custode del liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni. Generazioni di studenti che si sono che hanno frequentato quel liceo lo hanno conosciuto e hanno trascorso con lui una parte della loro giovinezza. Tutti ha accolto per anni con il suo sorriso, per tutti è stato un punto di riferimento, una presenza che dava sicurezza e tranquillità.

Il covid purtroppo ha portato via anche lui.

Se dovessi ora versare una lacrima per ogni sorriso che mi hai regalato in quegli anni fantastici ed anche dopo, non dovrei più smettere di piangere come sto facendo in questo momento” , uno dei commenti più toccanti di un ex studente che ha frequentato la scuola nei gloriosi anni ’70.

Molti, che ricordano quando in città c’era anche il cinema, lo ricordano che lavorava anche lì, al bar o dare una mano nelle proiezioni. A volte lo si incontrava anche all’ingresso al controllo dei biglietti. Storie di vita di un passato recente che non vivremo più.

Ciao Tonino, la tua scuola e tuoi studenti ti porteranno sempre nel cuore.