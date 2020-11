Il Covid stronca la vita di Michele a solo 36 anni

Di Anna Fiorillo

Arpaia nella provincia di Benevento, muore Michele stroncato dal Covid-19.

Aveva soli 36 anni ed era proprietario di una macelleria. Il 36enne lascia la moglie e 2 figli piccoli .

Il decesso è avvenuto presso l’ospedale San Pio di Benevento dove il giovane era ricoverato già da un mese. Nella serata di ieri le sue condizioni sono peggiorate. Questa mattina è stato trasferito in terapia intensiva ma non ce l’ha fatta. Come per tutte le vittime di questo virus non potranno essere svolti i funerali, per l’ultimo saluto al giovane.