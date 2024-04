Il Cpi di Aversa trasferito a San Nicola la Strada

La sede del centro per l’impiego di Aversa, situata in via Pommella, era stata chiusa per l’inagibilità dei locali, accertata, dopo un sopralluogo, il mese scorso.

L’interdizione dei locali del Cpi non aveva suscitato sorpresa in quanto, sin dall’aprile 2022, l’amministrazione comunale riteneva doversi cercare “una sede più idonea e dignitosa”, individuata allora all’interno del plesso comunale di via De Chiara, sede del Suap.

Purtroppo iter burocratico non andò a buon fine.

Dopo la chiusura , i servizi del Cip hanno proseguito la loro attività esclusivamente per via telematica; anche il personale è stato posto in smart working.

L’annosa questione finalmente oggi si è risolta, infatti il Centro per l’impiego di Aversa è stato trasferito presso la sede ex Ciapi di San Nicola la Strada, in viale Carlo III n. 153.

La nuova sede è attiva dal 17 Aprile