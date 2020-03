Il CPIA di Caserta celebra il Dantedì, la giornata commemorativa dedicata al sommo poeta Dante Alighieri

Mercoledì 25 marzo, si è celebrato per la prima volta il cosiddetto “Dantedì”, la giornata commemorativa dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, recentemente istituita dal Governo Italiano. È in tale data dell’anno 1300, infatti, che, secondo la gran parte degli studiosi, sarebbe iniziato il viaggio ultraterreno di Dante, magistralmente descritto nella Divina Commedia.

L’evento è particolarmente significativo, soprattutto in questo momento difficile e travagliato che sta attraversando il nostro Paese. Il Centro Provinciale per gli Istruzioni degli Adulti di Caserta (CPIA Caserta), come tante altre Scuole del territorio nazionale, ha aderito e partecipato con entusiasmo all’iniziativa, su impulso del suo dirigente scolastico Raffaele Cavaliere. Nelle sedi associate di Aversa e Maddaloni del CPIA, durante le lezioni pomeridiane del 25 di marzo, svoltesi con le modalità della didattica a distanza sulla Piattaforma web dedicata “WeSchool”, a causa della chiusura delle Istituzioni Scolastiche per l’emergenza epidemiologica in corso, numerosi studenti dell’Istituto, guidati sapientemente dai loro docenti, si sono cimentati in letture e declamazioni online, video e performance di vario genere dedicate alla figura ed all’ opera letteraria del sommo poeta. L’evento ha unito virtualmente ed idealmente l’intera Nazione, infatti in contemporanea in tutta Italia migliaia di studentesse, studenti, docenti e genitori si sono ritrovati per condividere online letture di versi ed approfondimenti, rispondendo così con entusiasmo all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Infatti #Dantedì e #ioleggoDante sono stati gli hashtag della giornata più cliccati sul web.

Ricordare il “Divin Poeta”, simbolo universale della cultura e della lingua italiana, è stato un modo unico e straordinario per tenere ancora più uniti, anche se attualmente fisicamente distanti, tutti gli italiani, in questo momento particolarmente buio della storia nazionale.