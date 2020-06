Alla fine l’ accordo è arrivato e Dries Mertens continuerà il suo legame con il Napoli. Troppo forte l’ amore che prova il belga per la città di Napoli, alla fine un po l’amore per il Napoli ed un po’ l ‘offerta migliorata hanno fatto si’ che il belga non si muovesse.

Beffate quindi Roma ed Inter che speravano in un suo arrivo-