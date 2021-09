Il degrado delle periferie. La segnalazione dei residenti

Maddaloni (CE) -Questa che vedete nelle foto inviateci è la situazione in cui versa via Largo Frotte località Montedecoro, periferia est del comune di Maddaloni, dal mese di maggio!

Una strada di competenza comunale in cui c’è questa perdita di acqua, che, come ci dicono, creatasi a maggio, cresce giorno dopo giorno. I residenti ci evidenziano che hanno più volte segnalato il problema alla locale polizia municipale che hanno detto che avrebbero investito l’ufficio competente ovvero l’ufficio tecnico. Ufficio che anche alcuni di loro hanno provato a contattare senza risposta. Intanto la strada è in queste condizioni, lo spreco di acqua continua e il problema da 4 mesi non si risolve. Problema di ordinaria amministrazione, almeno a Maddaloni.