Il deputato casertano G. Cangiano si pronuncia sul bonus matrimonio di 20 mila Euro

fa discutere la proposta di 5 parlamentari della Lega per l’introduzione di un bonus da 20mila euro solo per chi si sposa in chiesa e “Strisca la notizia” ha inviato Enrico Lucci nei pressi di Montecitorio. Tra i politici intervistati anche il casertano Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia.

Questo uno stralcio delle dichiarazioni del deputato casertano che è stato fermato da uno degli inviati di Striscia la Notizia, E. Lucci nei pressi del Parlamento a Montecitorio, il quale gli posto qualche domanda queste le dichiarazioni di G. Cangiano ” Per quanto concerne i matrimoni , ecco posso dire che ben vengano i matrimoni in chiesa e tutto quello che è amore”, ha affermato Gimmi Cangiano.