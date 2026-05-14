“Drink the Show”: aperitivo, teatro e jazz al Qua…Si Teatro Antonio Allocca

SAN NICOLA LA STRADA – C’è un modo per entrare a teatro che va oltre il semplice varcare una soglia: si comincia con un bicchiere in mano, si continua con una risata, e si finisce — se tutto va come deve — con qualcosa in più di quanto si portava all’ingresso. È questa la filosofia di “Drink the Show”, l’appuntamento in scena domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:30 presso il Qua…Si Teatro “Antonio Allocca” di Via IV Novembre, San Nicola la Strada (CE).

Il palco di casa

Lo spazio culturale intitolato ad Antonio Allocca si fa spazio con proposte di qualità nel territorio, luogo in cui la tradizione artistica di famiglia si traduce in programmazione viva, capace di intercettare pubblici diversi senza mai abbassare l’asticella. “Drink the Show” ne è la conferma più recente: uno spettacolo pensato per essere goduto, prima ancora che visto.

Gli interpreti

Sul palco salgono Giovanni Allocca ed Enzo Varone, due presenze che garantiscono al progetto solidità e verve. Allocca, attore di consolidata esperienza cinematografica e televisiva, è volto noto al grande pubblico grazie a ruoli di peso in produzioni di successo come Gomorra – La serie e Il Commissario Ricciardi: quella capacità di abitare personaggi complessi con naturalezza disarmante, qui si piega — con eleganza — alle geometrie del palcoscenico teatrale. Al suo fianco, Enzo Varone completa un duo che sa muoversi con disinvoltura tra registro comico e tensione narrativa.

A impreziosire la serata, la partecipazione del Maestro Franco Mantovanelli, musicista la cui presenza trasforma ogni performance in qualcosa di più sfumato e imprevedibile.

La formula

L’ingresso è preceduto dall’aperitivo delle 18:30 — non un semplice contorno, ma parte integrante dell’esperienza. L’idea è quella di abbattere la distanza tra platea e scena, di creare un clima in cui lo spettacolo possa iniziare prima ancora che le luci si abbassino.

Per info e prenotazioni: Fabiola al 328 320 46 32 oppure 351 546 76 83.

Un pomeriggio domenicale che sa di teatro vero, nel senso più artigianale e necessario del termine.