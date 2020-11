Il direttore dell’Asl di Caserta: “Dobbiamo liberare i guariti, zona rossa per altri 15 giorni”

CASERTA– “Da qualche giorno c’è un segnale positivo con l’aumento dei guariti e diminuiscono i contagi. Abbiamo oltre 4mila pazienti che devono essere dichiarati guariti, posti liberi nei covid hospital come a Maddaloni sia in degenza che in terapia intensiva, e così anche a Santa Maria Capua Vetere”, sono queste le parole del direttore dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo.

Per quanto riguarda le festività, Russo ha dichiarato: “Se vogliamo vivere in serenità il Natale bisogna continuare con la zona rossa almeno per altri 15 giorni. Mascherine, igiene delle mani e dei luoghi possono aiutare a contenere il contagio. Se ci rilassiamo pagheremo lo stesso prezzo dell’estate con la diffusione del virus nelle famiglie, è fondamentale questo tipo di attenzione. Più che il Natale mi preoccupa il Capodanno”.